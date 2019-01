Evade per compiere un furto: 28enne dai domiciliari finisce in carcere

Evade per compiere un furto ad Alliste. Tanto è bastato per spalancargli le porte del Carcere di Lecce. Era il 18 gennaio, quando Marco Renna, 28enne di Racale, nonostante fosse ristretto ai domiciliari ha ben pensato di lasciare la sua abitazione per commettere un reato. E per questo, nelle scorse ore, i Carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione per consegnargli un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere, emessa dalla prima sezione penale del Tribunale di Lecce.

Il giovane, accusato di evasione e furto aggravato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lecce, una volta concluse le formalità di rito inerenti l’arresto.

Il provvedimento, insomma, è la conseguenza della comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria della ‘fuga’ e del reato commesso ad Alliste due settimane fa.