Ristorante di Porto Cesareo e bar di Veglie, sottraggono al fisco oltre un milione di euro di ricavi

Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno scoperto un ristorante del luogo e un bar sito nel comune di Veglie, entrambi risultati evasori totali per alcune annualità, non avendo rispettato gli obblighi dichiarativi ai fini fiscali e al versamento delle imposte dovute.

I controlli condotti dalle Fiamme Gialle hanno preso avvio da una analisi mirata di rischio e dalle risultanze delle banche in uso al Corpo, oltre che da qualificati informazioni qualificate raccolte sul territorio.

Sono state, quindi, avviate attività ispettive specifiche che hanno permesso di ricostruire, attraverso l’esame della documentazione contabile, ricavi integralmente sottratti a tassazione per oltre 190mila euro per il ristorante e per oltre 820mila per il bar.

Contrastare l’evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare di meno”).