Terrore a Copertino durante i fuochi d’artificio in onore di San Giuseppe, ferite tre persone

Un momento di festa, atteso da tanti cittadini, che si sarebbe potuto trasformare in una tragedia, a causa del quale tre persone sono rimaste ferite.

Paura nella serata di ieri a Copertino, dove, in tanti ieri sera si erano radunato in Piazza Castello per assistere ai fuochi d’artificio, che hanno concluso la festa di San Giuseppe, Santo Patrono della città.

Lo spettacolo pirotecnico era in corso, quando, tre persone sono state colpite da una delle esplosioni.

Ad avere la peggio una donna, che è stata colpita a una gamba.

Non appena ci si è accorti di quanto fosse avvenuto, tra la folla impaurita, si sono fatti largo i sanitari del 118, che hanno prontamente prestato le prime cure alla signora che, dopo essere stata medicata in loco, è stata condotta in ospedale, dove si trova ricoverata per accertamenti.

Meno gravi le lesioni riportate dalle altre due vittime dell’accaduto.