Al termine di una lite, colpisce il padre con un martello. Tragedia sfiorata a Casarano

Una lite in famiglia che sarebbe potuta degenerare in tragedia, ma la vittima, ha sì riportato ferite, ma fortunatamente non in maniera grave.

Nel primo pomeriggio di ieri a Casarano, infatti, al termine di un litigio con il padre, la figlia ha afferrato un martello e ha colpito alla nuca il genitore.

Alla base della discussione, forse una richiesta di denaro non soddisfatta che ha scatenato la reazione violenta. La donna, però, è affetta da disturbi psichici.

L’uomo, non appena lanciato l’allarme è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno dapprima prestato le prime cure in loco, per poi trasferirlo presso l’ospedale, dove, una volta compiuti tutti gli accertamenti, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

La figlia, invece, è stata trasferita presso il reparto psichiatrico del nosocomio di Scorrano.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia locale.