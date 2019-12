Muore mentre pota gli alberi, lutto cittadino ad Alezio nel giorno dei funerali di Romeo Reo

Alezio, comune con meno di 6mila anime, conosceva bene Romeo Reo, l’operaio 49enne che ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. Stava potando gli alberi in una villetta sulla strada provinciale che dal paese conduce a Gallipoli, quando è caduto dal cestello dopo essere stato colpito da un grosso ramo di pino. Questa la ricostruzione dell’accaduto che dovrà essere confermata o eventualmente smentita dalle indagini, volute dalla Procura per fare chiarezza.

Mentre la giustizia sta seguendo la sua strada, la cittadina ancora incredula si prepara a salutare per l’ultima volta l’autotrasportatore. Reo era descritto da tutti come una ‘brava persona’, gentile, sempre disponibile e impegnata per il bene della comunità.

Dopo l’esame del medico legale la tac cranica, la salma del 49enne è stata restituita alla famiglia per i funerali. Il rito è fissato questo pomeriggio (5 dicembre) alle 15.00 nella Chiesa Santa Maria della Lizza.

Lutto cittadino

In una comunità, dove ci si conosce tutti, è comprensibile che la notizia sia stata accolta con dolore. Per questo, il Sindaco Andrea Barone, che era anche un amico personale del 49enne, ha voluto proclamare il lutto cittadino come segno di vicinanza dell’intera Comunità di Alezio alla famiglia.

Il primo cittadino, quindi, ha ‘invitato’ tutte i titolari attività commerciali a spegnere, il 5 dicembre, insegne e luminarie natalizie all’interno ed all’esterno dei locali. Un modo per ‘interpretare’ i sentimenti di cordoglio di tutti gli aletini, addolorati per l’accaduto.