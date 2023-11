Tricase, ennesimo furto a un’agenzia di viaggi. È allarme sicurezza

A Tricase è allarme sicurezza. Da fine settembre ad oggi, tra furti e rapine, si contano sei episodi perpetrati dai malviventi ai danni di imprenditori e commercianti del posto. Non si è ancora spenta l’eco del turbolento tentivo di rapina ai danni di una nota pasticceria (tentativo sventato grazie alla prontezza e al coraggio dei titolari evidentemente esasperati dal colpo che avrebbero subito e che li ha indotti a rispondere per le rime agli aggressori) che a subire un furto, l’ennesimo, è una agenzia di viaggi dell’importante cittadina del Capo di Leuca.

A denunciare l’accaduto sono i titolari che si sono accorti dell’ ammanco in cassa al rientro dalla pausa pranzo. I ladri si sarebbero introdotti nell’ esercizio da una porta finestra retrostante, portando via qualche banconota e pochi spicci. Ma più che l’ entità del furto, che pure in tempi difficili come questi diventa sempre impattante, a destare preoccupazione è la sensazione di insicurezza con cui si è costretti a convivere. Una sensazione che costringe a svolgere la propria attività senza la necessaria serenità per la paura che qualche male intenzionato possa presentarsi alla porta.

Sembra sempre più evidente che occorra dare una stretta in termini di prevenzione e repressione per evitare che la reiterazione continua di questi gesti possa alterare la percezione civica di cittadini, commercianti e imprenditori, ingenerando un clima di paura e di sfiducia che non aiuta a vivere la propria quotidianità.