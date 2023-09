Rubano un’auto e sostituiscono la targa, Alfa Romeo Stelvio ritrovata dalla Polizia e restituita al proprietario

Nel mese di agosto appena trascorso, in previsione dell’aumento dei flussi turistici, il Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, allo scopo di incrementare la sicurezza stradale, ha eseguito una serie di servizi in zone nevralgiche del territorio, fra cui le località rivierasche di Ugento e del Capo di Leuca, impiegando volanti ma anche pattuglie, hanno controllato più di 1950 persone e 950 veicoli.

Sono state oltre 25 le contestazioni per le violazioni del Codice della Strada, tra cui due patenti di guida ritirate per un sorpasso pericoloso e per il possesso di sostanze stupefacenti, con annessa segnalazione alla Prefettura.

Particolare attenzione è, inoltre, stata dedicata al fenomeno dei furti d’auto che ha consentito di ritrovare una Ford Cmax, rubata a Gallipoli ai danni di una coppia di turisti e di rintracciare un’Alfa Romeo Stelvio dal valore di oltre 50mila euro, sottratta solo poche ore prima a Otranto.

Grazie al sistema di localizzazione installato sull’autovettura di fabbricazione italiana, il proprietario ha condiviso le informazioni utili all’individuazione del veicolo con gli agenti della Volante che hanno proceduto a una perlustrazione della zona segnalata, individuando il mezzo, nonostante i ladri avessero già sostituito la targa originale con una tedesca, in una strada poco trafficata della periferia di Casarano, pronto per essere trasferito sicuramente all’estero.

Particolarmente sorpreso della rapidità del ritrovamento, il locatario ha ringraziato gli i poliziotti che sono riusciti, in meno di un’ora dalla segnalazione, a rintracciare l’auto e a restituirla.