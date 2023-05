Gli rubano l’auto e lancia l’appello: “Restituitemela, sono una persona affetta da disabilità”

“Ieri mattina presso la città di Lecce, presso la mia abitazione, è stata rubata la mia auto. Sono una persona con disabilità ed era un’auto con il contrassegno Cude, adatta per il trasporto disabili”, sono queste le parole sul suo profilo facebook di Simone Stifani, leccese affetto da disabilità che nella mattina di sabato ha fatto l’amara scoperta che la sua autovettura era stata rubata. I malviventi hanno agito durante la serata

“Fino alle ore 23.00 dell’altro ieri – prosegue – questa era ancora al parcheggio per portatori di handicap di casa. Stamattina alle 8.00 abbiamo fatto l’amara scoperta. Il modello é Fiat Doblò nera, come in foto. La targa é FM481XG. È stata sporta regolare denuncia ai Carabinieri.

Spero che possiate condividere per tentare di ritrovarla. Nel mio caso è un danno ancor più grosso. Grazie a tutti”.

Infine, Stefani lancia un appello ai ladri, nella speranza che gli possano restituire il mezzo: “Faccio un appello ai ladri. Restituitemela, avete visto che la macchina appartiene a una persona con disabilità”.