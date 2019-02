In giro per il centro commerciale Mongolfiera rubano merce per 2mila euro, due ladre nei guai

Il centro commerciale Mongolfiera, nella zona industriale di Surbo, è frequentato più del solito in questi ultimi giorni di saldi, ma il giro di due donne tra i negozi gli è costato caro, carissimo. Ogni volta che hanno “preso” qualcosa tra gli scaffali hanno dimenticato di passare dalla cassa. Insomma, sono fuggite senza pagare fino a quando non sono state bloccate da due vigilantes della A.Q. Investigazioni che le hanno fermate e consegnate agli uomini in divisa.

È stato in quel momento che per Nadia Miglietta, 41enne e Giorgia Masi, 23enne, entrambe di Torchiarolo (in provincia di Brindisi) sono cominciati i guai. Le due sono finite ai domiciliari una volta concluse le formalità di rito.

I fatti

“Chi troppo vuole, nulla stringe” recita un noto proverbio popolare che ben si adatta a quanto accaduto ieri pomeriggio. Le lancette dell’orologio avevano appena segnato le 15.20, quando le due donne sono entrate nel negozio Mediaword. Qui, pensando di passare inosservate, si sono impossessate di una consolle Nintendo Switch e due controller per Play Station, per un valore vicino ai 750 euro. Avevano nascosto tutto nelle borse, lasciando vuoto il carrello come se non avessero trovato nulla di interessante. Ma mentre si stavano dirigendo verso l’uscita sono state fermate dalla Security impeganata a ‘vigilare’. Le guardie, evidentemente, avevano capito quello che avevano combinato.

Le ladre sono state consegnate ai Carabinieri della stazione di Surbo, chiamati ad intervenire dalla direzione del punto vendita. Gli uomini in divisa hanno esteso i controlli anche all’auto di proprietà della 41enne, trovando un’altra bella “sorpresa”.

Il negozio Mediaword era solo l’ultimo ‘visitato’ tra quelli presenti nella Galleria. In macchina, infatti, sono spuntati fuori altri oggetti rubati nel Centro commerciale: capi di abbigliamento, tra sciarpe, felpe e camicie e piccoli elettrodomestici. E ancora 2 collane, 2 paia di orecchini e 2 bracciali per un valore vicino ai 600 euro.

Non indifferente il bottino ‘conquistato’ in un pomeriggio. 2.200 euro di merce che, per fortuna, è stata restituita ai proprietari.