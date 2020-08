Ruba il portafogli di un 72enne a Francavilla Fontana. Denunciato 33enne di Cutrofiano

Si era immediatamente recato dai Carabinieri di Francavilla Fontana, l’8 agosto scorso, un 72enne lombardo di Sesto San Giovanni in vacanza in Puglia, per denunciare il furto del portafogli che aveva presumibilmente subito mentre era in fila presso una tabaccheria del posto.

Le indagini dei Carabinieri erano partite da subito, attraverso il controllo di varie telecamere di sorveglianza presenti nei pressi dell’esercizio in cui si era verificato il fatto.

E così, dopo qualche settimana di tempo e a seguito di meticolosi controlli, i militari brindisini sono giunti al termine delle loro indagini. I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti hanno denunciato in stato di libertà un 33enne di Cutrofiano, per furto aggravato.

Le indagini, condotte come detto anche mediante l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso l’individuazione del responsabile che aveva effettuato il furto all’interno del tabacchino.

70 euro, questo il bottino che il salentino aveva asportato dal portafogli del denunciante.