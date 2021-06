Svaligiata la villa di un imprenditore, malviventi in fuga con 100mila euro tra gioielli e denaro

Toccherà ai Carabinieri dare un volto e un nome ai malviventi che, nel cuore della notte, si sono introdotti nella villa di un noto imprenditore di Lecce, nel quartiere Salesiani. Un furto che avrebbe fruttato ai ladri, stando ad una prima stima, 100 mila euro tra gioielli e denaro, custoditi in una cassaforte che sono riusciti a forzare.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, gli sconosciuti – approfittando dell’assenza del padrone di casa che ha scoperto l’accaduto solo a cosa fatta – sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione che si affaccia su una strada poco trafficata, forzando la finestra del bagno. Pare non siano andati a colpo sicuro, visto che le stanze erano letteralmente a soqquadro. Fatto sta che sono riusciti a trovare la cassaforte, nascosta in un armadio nella sala usata come palestra. Una volta aperta, hanno arraffato quello che c’era all’interno: gioielli, orologi e denaro del valore complessivo di 100mila euro secondo il proprietario che dovrà fare una sorta di elenco preciso di quello che manca.

Il tutto è durato pochi minuti, giusto il tempo di mettere a segno il colpo e scappare prima dell’arrivo dei vigilantes, messi in guardia dall’allarme.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Lecce che hanno dato il via alle indagini. Non sarà facile chiudere il cerchio e trovare la banda sicuramente di “professionisti”. L’abitazione sembra non sia sorvegliata da un sistema di sicurezza. Niente telecamere, quindi, che possano aver ripreso il volto o qualche particolare utile a identificare gli autori del colpo. Sicuramente saranno acquisite le immagini degli altri “occhi elettronici” presenti nella zona o nelle possibili vie di fuga.