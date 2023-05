Si introducono all’interno, aprono la cassaforte e la svuotano. Furto in una villa a Lequile

Dopo il furto scampato a nella mattinata di ieri a Serrano, ai danni di un’abitazione, trascorse poche ore, un altro, purtroppo è andato a segno a Lequile.

Le lancette dell’Orologio segnavano all’incirca le 23.00, quando, in una villa , i malviventi, hanno praticato un foro nel muro dell’abitazione in Via Vecchia Copertino e si sono introdotti all’interno, qui, una volta dentro, si sono diretti verso la cassaforte, sono riusciti ad aprirla e hanno rubato soldi e gioielli contenuti.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini.

Utile alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il danno è in fase di quantificazione, ma ammonterebbe decine di migliaia di euro.