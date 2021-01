Sventato rischio inquinamento a Frassanito, la Guardia Costiera recupera un fusto con olio lubrificante

‘Attenzione, in località Frassanito c’è un fusto metallico spiaggiatosi sulla costa e contenente olio lubrificante. Intervenite con il vostro personale’. È stato questo il tenore della telefonata che un cittadino ha fatto alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, mettendo tutti in allerta circa il rischio di un serio pericolo di inquinamento.

E così grazie all’intervento immediato degli uomini della Guardia Costiera, costantemente impegnati nella tutela del nostro mare, è stato scongiurato quel pericolo in una zona di mare particolarmente suggestiva del litorale adriatico-otrantino.

Fortunatamente il fusto non ha subito lesioni tali da riversare in mare il contenuto di circa 35 kg di olio lubrificante, che se riversatosi nelle acque avrebbe inevitabilmente causato l’inquinamento di una vasta area, stimabile in diversi chilometri quadrati.

È subito intervenuto anche il Comune di Otranto che si è interessato del successivo recupero e smaltimento del fusto, incaricando una ditta specializzata. L’involucro è stato opportunamente sigillato con imballaggi di plastica, è stato spostato dal luogo di ritrovamento e messo in sicurezza per la successiva rimozione.

Difficile tuttavia risalire al proprietario sebbene è possibile ritenere molto probabile che il fusto sia caduto in mare da una nave mercantile o da un peschereccio durante la navigazione.