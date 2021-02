Gallipoli, in 14 in casa senza mascherina e con 3 grammi di hashish. Nei guai un gruppo di ragazzi

È stata sicuramente la bella giornata a spingere un gruppo di ragazzi a violare le norme anticovid nella Puglia in zona gialla. Nella mattinata di oggi, il personale della squadra volante del Commissariato di Polizia di Gallipoli ha effettuato un apposito servizio anticovid in zona Baia Verde, molto frequentata con l’arrivo del bel tempo.

A finire nei guai sono stati 14 giovani, tutti maggiorenni, che si erano riuniti nel cortile di una casa in barba alle restrizioni ancora in vigore. Al loro arrivo, i poliziotti hanno chiesto ai ragazzi cosa stessero facendo in quella abitazione, abitata solo d’estate. Alla richiesta degli uomini in divisa, i ragazzi hanno risposto che si trovavano lì per andare al mare.

Durante la fase di identificazione dei ragazzi, però, è saltata fuori anche la presenza di una sostanza stupefacente. Si trattava di circa 3 grammi di hashish trovati addosso ad uno dei presenti: al ragazzo è stata ritirata la patente ed è stato segnalato alla Prefettura di Lecce per uso personale, non terapeutico, di sostanze stupefacenti.

Sono stati tutti identificati e nei prossimi giorni i 14 ragazzi verranno verbalizzati per violazione della normativa anticovid.