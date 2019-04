Getta nella spazzatura cinque cuccioli di gatto: incastrato dalle telecamere, finisce nei guai

Getta nel cassonetto della spazzatura cinque gattini piccoli, ma viene incastrato dalle telecamere e finisce nei guai per quel gesto che ha poco di “umano”. Partiamo dalla fine. I Carabinieri della Stazione di Salve, al termine delle indagini, hanno rintracciato l’uomo che aveva buttato i cuccioli, contestandogli l’accusa di «uccisione e maltrattamento di animali». Si tratta di A.M.M. (queste le sue iniziali), 71enne di Patù.

Tutto nasce dalla segnalazione di una associazione animalista di Salve che ha permesso agli uomini in divisa di mettersi sulle tracce dell’autore del gesto. Il suo anonimato è durato poco, pochissimo grazie ad una telecamera di video-sorveglianza installata sul luogo del misfatto. Gli occhi elettronici, infatti, avevano immortalato l’anziano mentre gettava all’interno di un cassonetto della spazzatura una scatola che conteneva cinque cuccioli di gatto. Tre non ce l’hanno fatta, due invece sono stati ‘salvati’ da una morte certa.

I due felini sopravvissuti sono stati affidati alle cure dell’associazione animalista, mentre il 71enne è stato deferito in stato di libertà, come detto, per uccisione e maltrattamento di animali. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dagli uomini dell’Arma di Salve che hanno chiuso il cerchio.