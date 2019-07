Ore d’ansia per Giovanni Semeraro, la prognosi rimane riservata

“Giovanni Semeraro è ricoverato in cardiologia al Vito Fazzi. È giunto in pronto soccorso ieri sera ed è stato subito ricoverato per scompenso cardiaco. Il paziente è sottoposto a dialisi, la prognosi è riservata”, sono poche e scarne le parole con cui l’Azienda Sanitaria Locale informa sulle condizioni di salute dell’ex presidentissimo del Lecce Calcio, Giovanni Semeraro.

L’imprenditore leccese, nella serata di ieri, dopo aver accusato un malore, è stato ricoverato presso il Vito Fazzi.

Grande l’ansia di tantissimi salentini, che oltre ad averlo conosciuto per le sue imprese industriali, tra queste si annoverano la Banca del Salento, l’attività nel ramo dei carburanti, delle cliniche private e tanto altro, era noto ben oltre i confini del territorio per essere subentrato a Franco Jurlano, nella proprietà dell’U.S. Lecce. All’esordio, il Patron raccolse due promozioni consecutive che lanciarono i giallorossi nel calcio che conto e lì lo tennero per tanti anni.

Dopo successi importanti, cedette poi alla famiglia Tesoro nel momento più buio della sua gestione.

A Patron Giovanni Semeraro auguriamo di potersi riprendere presto e tornare, con la sua carica, a scrivere altre belle pagine di storia imprenditoriale seria per l’intero territorio.