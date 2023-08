Si rompe il Gps a bordo e perde la rotta, imbarcazione condotta in porto dalla Guardia Costiera

Sono stati momenti di paura quelli che ha vissuto l’equipaggio di un’imbarcazione che, a causa di un guasto al sistema di navigazione, ha perso la rotta. Fortunatamente il tutto si è risolto con un grosso spavento, ma senza alcuna conseguenza.

Nel primo pomeriggio di ieri la sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte del conduttore di un natante che a causa di un’avaria al sistema di navigazione di bordo non era più in grado di ritrovare la rotta per rientrare in porto.

L’unità, che era a circa 18 miglia da Santa Maria di Leuca, è stata guidata dal personale della sala operativa che dopo aver ricevuto la posizione gli ha indicato la il percorso da seguire.

Inoltre la Guardia Costiera ha disposto l’uscita in mare della motovedetta CP820 di Leuca che, dopo aver intercettato la barca, l’ha scortata in porto per i controlli del caso.