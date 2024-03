Costruisce un immobile in zona paesaggistica senza autorizzazione, scatta la denuncia

Guardia sempre alta, da parte dei Carabinieri Forestali dei Nuclei del Gruppo di Lecce, nei confronti delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, oltre che sulle aree naturali protette, che interessano, in aggiunta a gran parte della fascia litoranea, adriatica e jonica, anche vaste porzioni delle serre.

I militari del Nucleo di Gallipoli, nel corso di uno di queste verifiche, hanno scoperto un immobile, in fase di costruzione, in contrada “Li Specchi” in agro di Racale, risultato, da successivi immediati accertamenti, privo di idoneo permesso di costruire.

L’area in questione è inserita nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e pertanto sottoposta a vincolo paesaggistico, quindi sarebbe stata necessaria, oltre al permesso, anche una specifica autorizzazione.

Niente di tutto ciò è risultato essere stato richiesto al Comune e pertanto i Forestali hanno proceduto al sequestro preventivo del manufatto, una costruzione con murature portanti su tre lati, in mattoni di cemento vibro-compresso e solaio in calcestruzzo cementizio, per una superficie di 64 metri quadrati, che sarebbe stata utilizzata, probabilmente, come autorimessa e deposito, dotata di una strada poderale interna.

Il proprietario è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce, per intervento edilizio privo di titolo abilitativo in zona tutelata.