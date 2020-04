In città spostamenti nella norma: 117 autocertificazioni valide, due in quarantena obbligatoria

Agenti di Polizia Locale in ogni angolo della città di Lecce, tutti impegnati nel controllo del territorio comunale con numerosi posti di controllo lungo le arterie di ingresso in città come Viale Porta d’Europa, Via Monteroni, la S.P. Lecce – San Cataldo e sullo stesso lungomare di San Cataldo.



Lo scopo è sempre lo stesso: monitorare gli spostamenti dei cittadini, le loro motivazioni e, ovviamente, le loro autocertificazioni.

Controllato anche il City Terminal di piazzale Carmelo Bene dove è stato intercettato un bus di linea interregionale proveniente da Matera, con a bordo un unico passeggero, munito di motivata autodichiarazione, che veniva sottoposto a controllo termico dagli operatori della Croce Rossa e segnalato alle autorità sanitarie per l’obbligo di quarantena fiduciaria.

Medesima segnalazione ha riguardato una cittadina austriaca, residente a Lecce e rientrata da un viaggio di lavoro, controllata all’arrivo in città presso una società di autonoleggio.

In tutto sono state acquisite 117 autocertificazioni e non è stata contestata alcuna violazione, dunque tutte ritenute veritiere.

Infine al numero 0832.230049, dedicato all’assistenza della popolazione, che risponde dalla sede del COC di via Giurgola che ospita l’iniziativa benefica “Lecce Solidale”, i volontari hanno ricevuto 162 chiamate: 96 per ritiro farmaci (di cui 64 dalla farmacia della cittadella della salute del Vecchio Fazzi), 28 di generi alimentari e 38 di informazioni.

Sempre attivo il numero 360.1055312, che riceve sms, whatsapp e telegram, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.