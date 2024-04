Notte di fuoco nel Salento, in fiamme un concessionario di auto a Matino e una Fiat 126 a Lecce. Atti dolosi

È stata una nottata di molto impegnativa quella trascorsa dai Vigli del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire due volte, per domare altrettanti incendi.

Naturalmente le cause che li hanno provocati spetterà agli inquirenti stabilirle, ma dai primi accertamenti, si tratterebbe in entrambi i casi di natura dolosa.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.00, quando, alcune squadre del Comando Provinciale sono intervenute a Matino, in via Anellini, per fronteggiare un rogo che ha interessato un locale commerciale adibito all’esposizione e alla vendita di automobili, di proprietà di un 31enne .

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento, seguite dalla bonifica dell’area. Le fiamme hanno causato danni considerevoli all’edificio, compromettendo i solai e ha distruggendo sei autoveicoli.

Per garantire la sicurezza pubblica e privata, è stato temporaneamente vietato l’accesso all’intera struttura. L’intervento rapido ed efficace ha impedito ulteriori danni a persone e cose.

Le cause sono attualmente in fase di indagine, ma i riscontri preliminari fanno supporre l’origine dolosa, visto che è stata ritrovata un’Alfa Romeo Giulietta priva di targa che ha sfondato la vetrata di ingresso.

Auto in fiamme a Lecce

Poche ore prima, intorno alle 23.00, una squadra di “Viale Grassi”, è intervenuta nel capoluogo, in via Ottorino Specchia, a seguito di un principio di incendio che aveva coinvolto una Fiat 126.

Il fuoco ha interessato l’abitacolo del mezzo, ma sono state prontamente estinte da alcuni residenti con mezzi di fortuna.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per completare l’operazione di bonifica dell’auto.

Le prime indagini lasciano supporre che l’evento abbia avuto una natura dolosa, tuttavia ulteriori approfondimenti sono in corso per determinare le cause esatte.