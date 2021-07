Domenica di incendi, a Giorgilorio le fiamme distruggono le auto parcheggiate

Anche in questa prima domenica di luglio non si contano le chiamate ai Vigili del Fuoco per segnalare “incendi in corso”. I Caschi Rossi, che in queste settimane, non senza difficoltà, hanno dovuto domare i roghi che stanno devastando il Salento, sono impegnati in queste ore a Giorgilorio, Villa Convento e Cutrofiano, dove pare una persona sia anche rimasta ferita. Come spesso accade in questi casi, ad alimentare il fuoco sono le sterpaglie che si trasformano in un pericoloso “combustile”.

Nella frazione di Surbo, diverse squadre hanno circoscritto le fiamme che hanno danneggiato diverse auto parcheggiate in via Martiri d’Otranto e via Papa Luciani.

Sul posto anche gli uomini della Protezione Civile. Per questioni di sicurezza è stata chiusa al traffico il tratto compreso tra lo svincolo Torre Chianca-Motorizzazione, in direzione Brindisi e lo svincolo uscita Brindisi, in direzione Maglie. Una volta domato il vasto incendio, la situazione è tornata alla normalità.

A Villa Convento, le fiamme, partite dai campi, hanno lambito le abitazioni e si sono propagate anche anche in un deposito edile.

A Cutrofiano, le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile sono dovute intervenire per domare un vasto incendio. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha accompagnato una persona rimasta ferita al Pronto Soccorso. Avrebbe riportato delle escoriazioni.

Tutto questo mentre i telefono continuano a squillare.