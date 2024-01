Notte di fuoco nel Salento, bruciano un’abitazione a Casalabate e auto a Gallipoli e Leuca

È stata una nottata impegnativa quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire per domare altrettanti incendi nel Salento.

Intorno all’1.40, infatti, gli uomini di “Viale Grassi”, si sono recati a Casalabate, per domare un rogo che stava interessando un’abitazione con annesso negozio di prodotti ortofrutticoli.

Le operazioni di spegnimenti, svolte grazie all’ausilio di due autobotti e un’autoscala, hanno permesso di circoscrivere prima e spegnere poi le fiamme.

All’interno delle casa, sono state trovate e messe in sicurezza due bombole di Gpl.

Le operazioni di spegnimenti sono durate fino alle 6.00. sia la dimore che l’esercizio commerciale sono state dichiarate inagibili.

Gallipoli

Le lancette dell’orologio segnavano le 2.00, quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti nella “Città Bella”, dove, in Lungomare Galilei, un’autovettura, una Bmw 330d era stata interessata dalle fiamme.

Giunti sul posto, gli uomini del distaccamento gallipolino hanno domato l’incendio che aveva interessato la parte posteriore del mezzo. A causa dell’escussione termica, inoltre, è stata danneggiata una Fiat 500 parcheggiata nelle vicinanze.

Santa Maria di Leuca

Infine, alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.00, una squadra del Distaccamento di Tricase è stata chiamata a Santa Maria di Leuca, dove, in Via Giordano Bruno, un’altra auto, una Mercedes Classe C, di Proprietà del Sindaco di Castrignano del Capo aveva preso fuoco.

I Caschi Rossi hanno domato l’incendio che aveva interessato l’intera autovettura, per poi mettere in sicurezza la zona e il mezzo, scongiurando ulteriori danni a cose o persone.

Per tutti e tre i casi, sono in corso le indagini per stabilire la natura dei fatti.