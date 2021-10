Rogo nella notte a Taurisano, a fuoco l’autovettura del fratello di un candidato al Consiglio Comunale

Quale sia la motivazione che hanno portato al gesto è ancora troppo presto per conoscerlo e come sempre spetteranno agli inquirenti le indagini per stabilirlo, fatto sta che l’incendio è stato certamente di natura dolosa.

Nella nottata appena trascorsa, a Taurisano, le lancette dell’orologio avevano superato le due, ha preso fuoco un’autovettura, una Nissan Qashqai di proprietà di un uomo residente in zona, fratello di un candidato alla carica di Consigliere Comunale. Le lingue di fuoco, hanno distrutto il mezzo e si sono propagate interessando anche la macchina della moglie, parcheggiata a fianco.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che, una volta terminate le operazioni di spegnimento, insieme agli agenti del Commissariato locale, diretto dal Vicequestore Salvatore Federico, si sono prontamente messi all’opera per stabilire con esattezza le cause.

Al momento, ripetiamo, non c’è dubbio sulla natura dolosa dell’atto e sono in corso le indagini per capire quale sia il motivo che ha portato al gesto.

Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di possibili telecamere di videosorveglianza presenti in zona.