A fuoco sette autovetture nella notte a Matino, non si esclude alcuna pista

Ancora non si conoscono con esattezza le cause che hanno portato ai fatti, ma al momento gli inquirenti non escludo alcuna pista, compresa quella dolosa, una delle più battute.

Nottata impegnativa per i Vigili del Fuoco, quella appena trascorsa. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 23.30, quando due squadre di Maglie è Ugento sono state chiamate a intervenire a Matino, dove in Via Corsica, cinque autovetture, appartenenti ai componenti dello stesso nucleo familiare, avevano preso preso fuoco.

Contemporaneamente, un altro gruppo di Caschi Rossi, del Distaccamento di Tricase, si è dovuta recare, sempre nel comune del Sud Salento, in Via Roma questa volta, per un incendio che ha interessato altre due macchine.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme per poi mettere in sicurezza zone e mezzi.

Una volta terminate le operazioni, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire cosa abbia portato allo svilupparsi delle fiamme.