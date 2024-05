Notte di fuoco a Lecce, in fiamme tre autovetture. Si indaga

È stata una nottata molto impegnativa quella che hanno trascorso i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire due volte nel capoluogo a causa di incendi che hanno interessato diverse autovetture.

Il primo intervento intorno alle 2.35, quando, una squadra di “Viale Otranto” si è recata in Via Giudiuli, dove ad andare in fiamme è stata una Fiat 600 di proprietà di un 62enne.

Trascorsa poco meno di un’ora, verso le 3.20, sono stati chiamati in Piazzetta Arco di Prato, in pieno centro storico, dove, ad andare a fuoco sono state una Fiat Punto intestata a un 82enne e una Ford Ecosport di proprietà di un un 59enne.

A causa dell’irraggiamento termico, sono stati danneggiati altre due macchine e il prospetto di un’abitazione.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi, in entrambi i casi, hanno domato le fiamme e una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza i mezzi e le zone, evitando ulteriori danni.

Sono in corso le investigazioni per stabilire con esattezza la natura dei fatti.