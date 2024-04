In casa scoppia un incendio, lievi ustioni per una coppia di anziani

Le lancette dell’orologio avevano appena segnato le 11:40 quando è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio in una abitazione. Così una squadra del distaccamento di Gallipoli si è recata a Casarano, per domare le fiamme che stavano minacciando un appartamento. All’arrivo, i padroni di casa, una coppia di anziani, erano già stati affidati alle cure del personale del 118. Per loro è stato necessario il trasporto in Ospedale di Casarano a causa di lievi ustioni, classificate con codice giallo.

I Vigili del Fuoco hanno focalizzato i loro “sforzi” nel seminterrato, da cui fuoriusciva una densa coltre di fumo. L’obiettivo era quello di spegnere le fiamme, prima che provocassero ulteriori danni.

Durante l’intervento, è stata trovata e portata al sicuro una bombola di GPL, potenziale fonte di pericolo aggiuntivo, garantendo così la sicurezza dell’area circostante.

Al momento, le cause dell’incendio sono oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti.