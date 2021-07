Santa Maria al Bagno, esplode bombola di gas: ferito un bimbo di 5 anni. Sul posto i Vigili del Fuoco

Sarebbe stata una fuga di gas ad innescare una fiammata che ha mandato in ospedale due uomini e un bimbo che si trovavano in casa in quel momento. Nella mattinata di oggi, infatti, a Santa Maria al Bagno la fuga di gas ha interessato una abitazione privata. Sul posto si sono subito recati i Vigili del Fuoco e i primi soccorsi del 118.

Ad essere coinvolti nell’esplosione della bombola sarebbero stati nonno, padre e figlio di 5 anni residenti a Santa Maria del Bagno. Giunti sul posto i sanitari, sono state prestate le prime cure ma, successivamente, i feriti sono stati trasferiti presso il centro ustionati dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. Al momento, le condizioni del bimbo sembrerebbero gravi.

Intanto i Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza la zona.

Maggiori dettagli a seguire.