Brucia una casa a Lizzanello, momenti di paura per il proprietario

Sono stati momenti di paura quelli vissuti dal proprietario di un’abitazione nella giornata di ieri.

Nella tarda serata, infatti, i Vigili del Fuoco del Comado Provinciale di Lecce, sono intervenuti in Via Cosimo De Giorgi a Lizzanello, per fronteggiare l’incendio che aveva colpito una casa.

Nella richiesta di soccorso, giunta al numero di emergenza 115, si segnava la all’interno della stabile la presenza di persone.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, hanno condotto il proprietario in un cortile, onde evitare l’esposizione ai fumi tossici generati dalle fiamme.

Il fuoco, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito da un mobile scarpiera all’ingresso per poi coinvolgere le altre stanze.

La squadra di “Viale Grassi”, dotata di autorespiratori, poi, ha raggiunto i Carabinieri e ha preceduto all’evacuazione in sicurezza dell’abitazione.

Nel corso delle operazioni si è provveduto a mettere in salvo il cane di piccola taglia.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire le cause dell’incendio.