Auto in fiamme nella notte a Monteroni. A Galatone, esplode un petardo sul portone di un’abitazione

Un’autovettura in fiamme e un grosso petardo piazzato e fatto esplodere sul portone di un’abitazione, due episodi avvenuti nella notte nel Salento e per i quali gli uomini delle Forze dell’Ordine stanno indagando.

Il primo è avvenuto a Monteroni, dove, intorno all’una, un’autovettura parcheggiata in Via Asmara, per cause da chiarire ha preso fuoco. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che poi, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, alla ricerca di indizi che possano stabilire con esattezza le cause.

Il secondo, invece, si è verificato in Via Kennedy a Galatone. Qui – le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le due – un grosso petardo è stato piazzato e fatto esplodere sul portone di un’abitazione. La deflagrazione ha danneggiato lievemente la porta.

Sono in corso, ripetiamo, le indagini, da parte degli inquirenti.