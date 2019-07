Rogo nella notte ad Aradeo, brucia un’autovettura. Indagini in corso

Ancora un incendio in Salento. Ancora un’auto andata a fuoco.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 3.00, per cause ancora da chiarire, in Via Cristoforo Colombo ad Aradeo, una macchina, una Opel Astra, è stata colpita dalle fiamme.

Non appena i residenti della zona si sono accorti di quanto stese accadendo, hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco. I Caschi Rossi hanno domato le fiamme, ma il mezzo è andato quasi completamente distrutto.

Insieme a loro sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Galatina che si sono messi immediatamente all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.

Utili alle investigazioni potrà essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Al momento non è esclusa alcuna pista.