A fuoco due auto nella notte a San Donato. Si indaga sulle cause, non si esclude l’atto doloso

A poco meno di una ventina di giorni dall’incendio, doloso, che ha colpito un’autovettura in Via Potenza a Lecce, il calendario segnava la data del 28 novembre, un altro caso di fiamme ad auto si è registrato in un comune del Salento.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, in Via Oberdan a San Donato di Lecce, per cause ancora da chiarire due macchine, una Ford Focus e una Ford Kia, hanno preso fuoco. I mezzi sono di proprietà di una famiglia del posto.

Non appena ci si è resi conto di quanto stesse avvenendo, sul luogo del rogo sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine giunti anche loro sul posto, hanno svolto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa, anche perché, le due auto, erano parcheggiate a diversi metri di distanza, circa 200, l’una dall’altra.