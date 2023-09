Notte di fuoco a Supersano, due autovetture distrutte dalle fiamme. Danni anche a un’abitazione

Le cause che hanno lo hanno generato sono in corso e spetterà come sempre agli inquirenti stabilirle con esattezza, ma nella nottata ancora trascorsa, è scoppiato ancora un incendio nel Salento.

Intorno alle 2.30, infatti, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, insieme a un’autobotte inviata da quello di Gallipoli, è intervenuta in Via Aldo Moro a Supersano, in quanto un rogo aveva interessato due autovetture, una Audi A4 e una Suzuki S-Cross entrambe di proprietà di un 39enne.

Giunti sul luogo dell’incendio, i Caschi Rossi hanno prontamente domato le fiamme che aveva colpito anche una tettoia in legno e alcuni infissi di un’abitazione.

Il pronto intervento ha impedito ulteriori danni a cose o persone.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati compiuti tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza la natura dei fatti.

Sono in corso le investigazioni.