Ancora auto in fiamme nel Salento, a Gallipoli a fuoco una Volkswagen Golf

Non si placa il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento, l’ultimo, in ordine di tempo è avvenuto nella tarda serata di ieri a Gallipoli.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 23.30, quando, nella cittadina jonica, in Via Ghandi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento locale, sono stati chiamati a intervenire per spegnere un incendio che ha riguardato una Volkswagen Golf di proprietà di un 32enne.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato le fiamme che hanno interessato la parte anteriore della macchina. A causa dell’irraggiamento termico dovuto al calore, è stato danneggiato un altro mezzo parcheggiato nelle vicinanze, una Fiat 500, che ha subito danni alla fiancata.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, gli uomini del Distaccamento gallipolino hanno messo in sicurezza auto e zona, per evitare ulteriori pericoli a cose o persone.