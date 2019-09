Fiamme nella notte a Cavallino, distrutta una Fiat Panda. Indagano i Carabinieri

Ancora non si conoscono le cause, come sempre sarà onere degli inquirenti farle venire alla luce, fatto sta che un nuovo incendio ai danni di un’autovettura si nuovamente registrato in Salento.

Nella nottata appena trascorsa, in Via Lizzanello a Cavallino, per cause ancora da chiarire, ripetiamo, una Fiat Panda parcheggiata sulla strada ha preso fuoco.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo, poi, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno dato il via ai riscontri per scoprire le cause che hanno portato all’accadimento.

A causa dell’incendio l’autovettura di marca italiana è andata totalmente distrutta. Le lingue di fuoco si sono propagate interessando, altresì, la parte posteriore della Peugeot station wagon parcheggiata davanti e il prospetto di un negozio.

Sul luogo oltre agli uomini di “Viale Grassi”, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale.