A fuoco un’auto nella notte a Gallipoli, cause da stabilire. Indagini in corso

Dopo l’incendio di natura dolosa di due giorni fa, quando, una persona ha appiccato il fuoco a un’autovettura a Salve, fuggendo via e facendo perdere le proprie tracce, ancora un mezzo è stato vittima delle fiamme.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, a Gallipoli, un’auto, una Fiat Multipla parcheggiata in Via Trieste, di proprietà di un uomo del luogo, per cause ancora da chiarire, è stata oggetto di un incendio.

Per spegnere il rogo divampato è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento della cittadina jonica che, giunti sul posto, hanno svolto tutte le operazioni di spegnimento.

Sul luogo, insieme ai Caschi Rossi, sono arrivati anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato Locale che, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire se all’origine si sia trattato di un atto di natura dolosa o accidentale.

Il mezzo a causa del rogo è andato totalmente distrutto.