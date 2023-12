Fiamme all’alba a San Donato, incendio distrugge una Fiat 500

Le cause, come sempre, spetteranno agli inquirenti stabilirle, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa,

Fiamme alle prime luci dell’alba a San Donato, dove, intorno alle 5.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è stata chiamata a intervenire in Via Vittorio Veneto, per domare un incendio che aveva coinvolto una Fiat 500, di proprietà di un residente.

Sul posto, non appena lanciato l’allarme, i Caschi Rossi, hanno domato il rogo e messo in sicurezza il mezzo e la zona, impedendo ulteriori problemi.

Terminate le operazioni di spegnimento, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause