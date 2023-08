Notte di fuoco a Trepuzzi, incendio distrugge due autovetture

Ancora non si conoscono le cause e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle, ma dopo alcuni giorni di tranquillità tornano gli incendi di autovetture nel Salento.

Intorno all’1.20 della nottata appena trascorsa, infatti, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è stata chiamata a intervenire a Trepuzzi, in Via Vittorio Veneto, in quanto, due macchine, appartenenti allo stesso nucleo familiari sono state oggetto di un incendio.

Si tratta di una Jeep Renegade di proprietà e una Ford Escort.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato le fiamme e, una volta terminato le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona, impedendo ulteriori danni a cose e persone, per poi compiere tutti i rilievi del caso, al fine di accertare con esattezza la natura del rogo.