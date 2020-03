Fiamme all’alba in Viale Europa a Gallipoli, a fuoco due autovetture. Si indaga

È stata un inizio di mattinata un po’ movimentata quella dei Vigili del Fuoco e degli agenti di Polizia di Gallipoli quella di oggi.

Alle prime luci dell’alba, le lancette segnavano all’incirca le 5.00, infatti, gli uomini del Commissariato della “Città Bella”, diretti dal Vicequestore Monica Sammati, sono stati costretti a intervenire in Viale Europa dove un’autovettura, una Fiat 500 di proprietà di un disoccupato del posto, senza precedenti penali, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco.

Nella circostanza le fiamme hanno parzialmente coinvolto un altro mezzo parcheggiato nelle vicinanze, una Nissan Micra, intestata a un altro disoccupato anch’egli incensurato.

Sul luogo dell’accadimento anche i Caschi Rossi del distaccamento locale che hanno domato l’incendio.

Non appena concluse le operazioni di spegnimento, Poliziotti e Vigili del Fuoco si sono messi all’opera per svolgere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato alla combustione.