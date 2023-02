Due autocarri distrutti dalle fiamme a Collemeto, indagini in corso

Sono in corso le investigazioni per stabilire la natura delle fiamme e per il momento gli inquirenti battono tutte le piste, compresa quella dolosa.

Ancora un incendio a mezzi di trasporto nel Salento.

Nella serata di ieri, alle 21.45, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è stata chiamata a intervenire a Collemeto, la frazione di Galatina, per un rogo che ha coinvolto due autocarri, parcheggiati nell’area di pertinenza di una ditta del posto. Si tratta di un Fiat Iveco e un Ducato.

Giunti sul luogo, i Caschi Rossi hanno prontamente domato le fiamme e al termine delle operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona e i mezzi.

A causa dell’incendio i due furgoni sono andati totalmente distrutti.

Poi, gli uomini di “Viale Grassi”, hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso per stabilire le cause che hanno portato all’accadimento.

Sono ancora in corso le indagini, ripetiamo, per stabilire la natura.