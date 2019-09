Fiamme nella notte al negozio Balloon Party, è la seconda volta in meno di sei mesi. Si indaga

Non è stata una nottata certamente tranquilla per i residenti in Viale Japigia sulla circonvallazione di Lecce.

A distanza di meno di sei mesi, infatti, questa notte, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.00, un incendio si è sviluppato all’interno del negozio di articoli di addobbi per le feste “Balloon Party”.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecce che, anche a causa dei materiali che hanno presso fuoco (prevalentemente gomma e carta con cui sono realizzati i manufatti), hanno faticato non poco per spegnere l’incendio. A

l termine delle operazioni, gli stessi Caschi Rossi, unitamente agli agenti di Polizia della Questura di Lecce giunti anche loro sul luogo del rogo, hanno svolto una serie di accertamenti per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.

Ingenti i danni, l’interno dell’esercizio commerciale, gli infissi e gli oggetti presenti, sono andati quasi totalmente distrutti.

Al momento non si conoscono i dettagli che hanno fatto divampare le fiamme, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista. Utili alle investigazioni potranno essere eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Non è la prima volta che il negozio è vittima di un incendio. Un altro rogo si era sviluppato meno di sei mesi fa, lo scorso 17 marzo. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco domarono le fiamme e importanti furono anche i danneggiamenti. Le cause, in quel caso, furono dovute a un cortocircuito.