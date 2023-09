Divampa in un incendio in un bosco di Lequile, ore di lavoro per domare le fiamme

Numerosi alberi andati in fumo e ore di lavoro per domare le fiamme, è questo il bilancio di un nuovo incendio che ha colpito un bosco nel Salento.

Le lancette dell’orologio avevano superato abbondantemente le 20.00 di ieri sera, quando, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, sono state chiamate a intervenire e Lequile, dove un rogo aveva colpito il bosco “Buia”.

Giunti sul posto i Caschi Rossi si sono messi all’opera prontamente per domare il rogo, impiegando diverse ore. Le operazioni di spegnimenti, infatti, si sono protratte fino alle 2.00 della nottata appena trascorsa.

L’azione degli uomini di “Viale Grassi”, ha fatto sì che le fiamme non si propagassero verso alcuni insediamenti industriali e urbani a poca distanza dalla zona interessata.

Sono in corso le investigazione, per stabilire con esattezza le cause che hanno generato il tutto.

I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati sul posto per bonificare l’area.