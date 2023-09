Fiamme nella notte nei pressi del Campo Panareo, a fuoco 200 alberi

200 alberi andati a fuoco, è questo il bilancio dell’ultimo incendio avvenuto nella nottata appena trascorsa nel Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.00, quando, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, sono intervenute in prossimità del Campo Panareo, per le operazioni di soccorso tecnico urgente, finalizzate a estinguere un incendio che aveva coinvolto alcune sterpaglie e circa 200 alberi secchi.

Il pronto intervento dei Caschi Rossi ha fatto sì che le fiamme non si propagassero all’interno del campo.

Al termine degli interventi di spegnimento e messa in sicurezza i Caschi Rossi hanno avviato tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica della zona.