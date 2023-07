Fiamme nella cantina di uno stabile a Taviano, 15enne rimane intossicata

Interdetti all’utilizzo una cantina e una stanza, inoltre, una giovane è rimasta intossicata, è questo il bilancio di un incendio sviluppatosi questo pomeriggio a Taviano.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 16.30, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, è stata chiamata a intervenire In Via Ottaviano, in quanto, al piano terra di un edificio, in un locale adibito a cantina si era sviluppato un incendio.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, muniti di autorespiratori sono entrati e hanno prontamente domato le fiamme.

Nel corso del rogo, i fumi sprigionati dalla combustione, a causa dell’effetto camino – fenomeno per il quale una massa di aria calda tende a salire e a richiamare verso il basso l’aria più fredda – si sono propagati all’interno della tromba delle scale interessando alcune abitazioni.

Nello specifico una 15enne che si trovava al terzo piano, è rimasta intossicata. La giovane, è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari del 118.

Al termine delle operazioni di spegnimento, si è svolto un sopralluogo dell’edificio, concluso il quale sono state interdette tutta la zona cantina e di una stanza al piano superiore, fino al ripristino dei luoghi.

Sono in fase di accertamento le cause allo scopo di verificare la natura dell’incendio.