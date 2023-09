Scoppia un incendio in un capannone a Cavallino, Vigili del Fuoco impegnati tutta la notte per domare le fiamme

Sono stati un pomeriggio e una nottata veramente impegnativi quelli che hanno trascorso i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, per domare un incendio scoppiato a Cavallino.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 16.00 di ieri, quando alcune squadre del Comando Provinciale di Lecce, con l’apporto di un’autobotte, autoscala e automezzo per la protezione delle vie aeree, sono state impegnate in Località Guarini per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone di 2500 metro quadrati circa, adibito alla biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati, che ospita 14 biotunnel di cui uno interessato dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. Da questa mattina, invece, sono in corso le operazioni di bonifica della zona a l’accertamento delle cause che hanno generato il rogo.

Il pronto intervento, ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Le cause in corso di accertamento al fine di verificare le natura dello svilupparsi del fuoco.