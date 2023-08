Fiamme nella cucina di un’abitazione a Caprarica, incendio domato dai Vigili del Fuoco.

Fortunatamente, tutto si è concluso con un grande spavento e nessun danno a persone, altrimenti, adesso, forse, staremmo a parlare di qualcosa di più grave.

Fiamme nella notte a Caprarica, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 23.30, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie è stata chiamata a intervenire in Via Lecce 112, in quanto, si era sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione.

Giunti sul posto i Caschi Rossi sono entrati nell’appartamento, individuato nel vano cucina il punto in cui si era sviluppato il rogo e lo hanno domato.

Al termine delle operazioni di spegnimento, gli uomini del Distaccamento magliese, hanno messo in sicurezza provvisoriamente la zona interessata e inibito l’accesso fino al ripristino definitivo delle condizioni del luogo.

A fuoco una roulotte a Mancaversa

Un secondo intervento è stato posto in essere qualche ora dopo a Mancaversa, dove, intorno alle 4.00, le fiamme hanno interessato un roulotte adibita a fast food in Piazzetta delle Rose.

Anche in questo caso i Vigili del Fuoco di del distaccamento di Gallipoli, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza zona e mezzo, per poi dare vita a tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause.