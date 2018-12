Notte di fuoco ad Alliste, distrutti tre autocarri parcheggiati nel capannone

È stata una notte movimentata ad Alliste. Il colpo alla stazione di servizio che si affaccia sulla strada che da Felline conduce ad Ugento non è stato l’unico a tenere impegnati i Vigili del Fuoco e gli uomini delle Forze dell’Ordine.

Erano da poco passate le due – poco prima del furto al distributore quindi – quando all’interno di un capannone è scoppiato un incendio. Pochi i dubbi che il rogo sia di natura dolosa.

Qualcuno, con la complicità del buio, infatti, si è introdotto nel deposito mezzi che si affaccia sulla strada provinciale 350 e utilizzando del liquido infiammabile ha dato fuoco a tre autocarri, tutti di proprietà di una ditta edile della zona.

Le fiamme che hanno impegnato i caschi rossi del distaccamento di Gallipoli per diverse ore, hanno distrutto completamente tre Fiat Iveco parcheggiati nel capannone: uno Stralis 190, un 35.10 e un 35.13. Una volta spente le lingue di fuoco non è rimasto nulla se non un ammasso di lamiere annerite. Il danno è in via di quantificazione, ma comunque è ingente: si parla di migliaia di euro.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della locale stazione e i colleghi del N.o.r.m. della Compagnia di Casarano che hanno effettuato i primi rilievi, tra cui quelli che hanno stabilito la chiara natura dolosa dell’incendio. Le indagini per risalire agli autori sono ancora in corso.