Fiamme nella notte a Matino, a fuoco una Fiat Punto. Gesto di natura dolosa

È stata una giornata decisamente molto impegnativa quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce tra la serata di ieri e la prima mattina di oggi.

I Caschi Rossi, infatti, sono dapprima stati chiamati a intervenire, intorno alle 19.30 a Taviano, dove, presso l’ecocentro gestito da Gial Plast, sono andati a fuco quattro autocompattatori.

Poche ore dopo è stata poi la volta di Matino. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.00, quando, gli uomini del Distaccamento di Gallipoli, si sono recati in Via del Mare a Matino. Qui, infatti, una Fiat Punto, di proprietà di un 59enne, era stata avvolta dalle fiamme.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, hanno domato il rogo e concluse le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona e il mezzo, andato completamente distrutto e, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause.

Le indagini, sono ancora in corso, ma la pista più battuta è quella dell’atto doloso. Gli uomini della “Benemerita”, infatti, hanno rinvenuto una bottiglia, nelle vicinanze del mezzo, con all’interno tracce di liquido infiammabile.

Utile alle investigazioni, potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.