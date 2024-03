Brucia una Fiat Panda nei Giardini di Atena, ancora un’auto in fiamme nel Salento

È di una vettura danneggiata il bilancio di un nuovo incendio avvenuto nella notte nel Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provincialedi Lecce, è stata chiamata a intervenire a Merine, per la precisione presso i Giardini di Atena, dove una Fiat Panda, di proprietà di una 68enne era stata interessata dalle fiamme.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno constatato che il mezzo era stato coinvolto dal fuoco e hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Una volta terminate, hanno messo in socirezza la zona e l’auto, scongiurando ulteriori danni.

Al momento sono in corso le indagini per stabilire con esattezza le cause che hanno causato i fatti.