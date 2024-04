Brucia nella notte una Ford a Cavallino, nuovo incendio di auto nel Salento

I motivi che hanno causato i fatti sono ancora in corso di accertamento e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle.

Ancora un’auto in fiamme nel Salento. Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incira le 3.20, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, sono intervenuti in Via Cavalieri di Vittorio Veneto a Cavallino, in quanto una Ford Fiesta, era stata interessata dalle fiamme.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente provveduto a domare l’incendio, che ha fatto sì che non si scongiurassero ulteriori danni a cose o persone.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, gli uomini di “Viale Grassi”, hanno messo in sicurezza l’auto e la zona.

Il mezzo ha riportato danneggiamenti nelle parti anteriore e posteriore.

Sono in corso di svolgimento le investigazioni per stabilire con esattezza cosa possa avere causato il rogo.

A fuoco un furgone a Casarano

Poche ore prima, intorno all’una, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, era stata chiamata a Casarano, in sulla Strada Provinciale174, dove le fiamme avevano interessato un furgone Iveco di proprietà di un 68enne.

Anche in questo caso i Caschi Rossi hanno domato l’incendio e impedito ulteriori danni.

In corso un’indagine dettagliata da parte delle autorità per fare luce su fatti.