A fuoco a Martano una Ford Fiesta. Indagini in corso, non si esclude l’atto doloso

A stabilire le reali cause saranno come sempre gli inquirenti, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Dopo le fiamme in una pizzeria a Gallipoli e in un lounge bar a Torre Pali, nella nottata appena trascorsa, si è verificato un nuovo incendio nel Salento e questa volta ai danni di un’autovettura.

Intorno alle 3.00, infatti, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, sono stati chiamati a intervenire in Via Costantino a Martano, dove una Ford Fiesta, di proprietà di una donna, ma in uso al marito è stata oggetto delle fiamme.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato il fuoco, per poi mettere in sicurezza la zona e il luogo. Il pronto intervento ha scongiurato altri danni a cose o persone.

Sul luogo del rogo anche i militari dell’Arma dei Carabinieri di Maglie che, insieme agli uomini di “Viale Grassi”, si sono messi all’opera per compiere i rilievi del caso stabilire con esattezza le cause che hanno provocato i fatti.

Sono in corso le investigazioni per accertare con esattezza la natura ma, ripetiamo, non si esclude la pista dolosa.